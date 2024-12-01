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الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

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الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري  وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها. 

وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة 

وجاء إجمالي عدد الطلبات التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها  وزارة الأوقاف ١٢٤٧ طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:
أولًا: ٦٨٩ إمامًا .
ثانيًا: ١٩ مقيم شعائر.
ثالثًا: ١١٥ مؤذنًا.
رابعًا: ٤٢٤ عاملًا. 

وزارة الأوقاف: تلبية الطلبات في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ 

وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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