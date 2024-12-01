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وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها.

حركة تنقلات بين مديريات وزارة الأوقاف

وجاء إجمالي عدد الطلبات، التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة 1247 طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:

- أولاً: 689 إمام

- ثانيًا: 19 مقيم شعائر

- ثالثًا: 115 مؤذن

- رابعًا: 424 عامل.

وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في 23 محافظة بنسبة جاوزت 80% من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.

والوزارة إذ تهنئ جموع من تحققت لهم رغباتهم، فإنها تعد بالاستمرار في التيسير على أبنائها قدر المستطاع، وتدعو لمن لم يتحقق طلبهم بكل التوفيق في الإعلان المقبل.

للحصول على النتيجة، اضغط على هذا الرابط: https://ar.awkafonline.com/?p=284223

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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