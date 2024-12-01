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"معلومات الوزراء" يرصد عدد السيارات المتسهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد عدد السيارات المتسهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد عدد السيارات المتسهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:34 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (275 ألف سيارة مستهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي سنويًا).

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا للوقود

وتستهدف الحكومة تحويل 275 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا للوقود لتعزيز الاستدامة، وذلك امتثالًا لمبادرة الدولة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلًا من البنزين والسولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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