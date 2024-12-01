رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يصافح العاملين ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبد العزيز، على ضرورة تطوير العمل داخل المجلس، وبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة القادمة، وذلك في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب، حيث حرص على المرور على جميع العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومصافحتهم.

وعقب ذلك عقد المهندس خالد عبد العزيز اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكامل تشكيلهم، وناقش خلاله أبرز الملفات في المجلس وضرورة العمل على سرعة الانتهاء منها والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.