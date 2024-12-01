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موعد تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025.. والرابط الرسمي - أخبار كلمتك

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موعد تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025.. والرابط الرسمي - أخبار كلمتك

موعد تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025.. والرابط الرسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025.. أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2024 2025.

موعد تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بدءًا من اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، يتم فتح باب تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، ويستمر تسجيل الاستمارة إلكترونيًا حتى يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

وأوضح القطاع أنه يتم تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 إلكترونيًا، من خلال موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني، مـــن هــنــــــــــا.

خطوات تسجيل استمارة الأزهر الإلكترونية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 205 إلكترونيًا، وتأتي خطوات التسجيل، كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الطلاب.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة الرقم السري.

- ملى البيانات المطلوبة.

- التحقق من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

- طباعة استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

-تسليم الاستمارة لمسؤول شؤون الطلاب بالمعهد الملتحق به الطالب.

- مراجعة الاستمارة من سجلات الطالب الموجودة بالمعهد.

- التأكد من مطابقة المعلومات المسجلة في الاستمارة بالبيانات المسجلة بالمعهد.

- إرفاق كشوف 2 ج الإلكترونية مع الاستمارات.

- مراجعة اسم الطالب بالكامل.

- رقم الهاتف الخاص بالطالب.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

مراجعة البيانات المسجلة في الاستمارة

وأشار القطاع، إلى أنه يتم تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين، لمراجعة البيانات المسجلة في استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الإلكترونية، من خلال النظر لملفات وسجلات الطلاب، والتوقيع من كل أعضاء اللجنة المشكلة، وتعتمد من شيخ المعهد.

تصويب الأخصاء في الاستمارات

وأضاف القطاع، أنه في حالة وجود خطأ في أي من استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يقوم مسؤول التحول الرقمي بالمعهد بالتصويب، وبعدها يتم التوقيع عليها من اللجنة، وعقب ذلك يوقع عليها الطالب.

إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول وأرقام جلوس الامتحانات

ولفت القطاع، إلى أنه عقب الانتهاء من استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، يتم إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول وأرقام جلوس الامتحانات، حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.

موعد إعلان أرقام جلوس الشهادتين الأبتدائية والإعدادية

ومن المقرر أن ترسل الإدارة المركزية للامتحانات، لإدارات امتحانات المناطق، أرقام جلوس طلاب الشهادتين الأبتدائية والإعدادية، فور الانتهاء منها، في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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