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الإنتاج الحربي تطلق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

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الإنتاج الحربي تطلق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي تطلق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية، حيث يوجد منفذان أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافدا للعاملين بالوزارات المختلفة.

وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%، وذلك لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشددا على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وهناك إقبال شديد على منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي وبالأخص المنافذ المتنقلة والموجودة بالعاصمة الإدارية حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يوميا، ما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، ويوجد في منافذ البيع بالعاصمة أنواع مختلفة من السلع المعمرة من مختلف الأجهزة الكهربائية (غسالات - و ثلاجات - سخانات - أفران ) ومنتجات الأسرة (أستنلس استيل - لمبات - فويل - ورنيش أحذية.. .. ) وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.

ودعت وزارة الإنتاج الحربي، جميع المواطنين إلى زيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، مؤكدة أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ، لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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