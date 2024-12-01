الرئيس السيسي يهنئ أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:23 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي.
وجه الرئيس السيسي تهنئته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقا: أتقدم بخالص التهنئة للسيد أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي».
وتابع:«نأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة».
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