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رئيس الوزراء: مصر تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات الثقيلة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: مصر تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات الثقيلة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: مصر تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات الثقيلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفدًا من شركة "جريت وول" الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، وذلك لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في السوق المصرية.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "جريت وول" الصينية
 

خلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة خططهم المستقبلية لتوسيع استثماراتهم في منطقة الشرق الأوسط، وأعربوا عن اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تدعم صناعة السيارات.

رئيس الوزراء: يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن مصر تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات الثقيلة، خاصةً صناعة السيارات الكهربائية، في إطار التوجه نحو التحول للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما ناقش الجانبان إمكانيات إنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصر، ودراسة الشراكات مع الشركات المحلية لتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد شركة "جريت وول" عن تطلعهم لتعميق التعاون مع الحكومة المصرية، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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