كوثر محمود: مصر من الدول الرائدة عالميًا في مهنة التمريض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة كوثر محمود أن الخريجين الجدد يمثلون إضافة هامة لسوق العمل المصري، مشيرة إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مهنة التمريض.

كما شددت على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم التمريضية، مع تقديم الحوافز المادية والمعنوية التي تضمن أداءهم على أعلى مستوى.

وأوضحت أن التوسع الجاري في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات يتطلب دعمًا كبيرًا من خلال إعداد أطقم تمريضية مدربة ومؤهلة.

وأضافت أن الحفل شهد توعية الخريجين وأسرهم بأهمية مهنة التمريض، مع التركيز على تنمية المهارات المعلوماتية والمهارية "الفنية والأخلاقية" كما أوصتهم بضرورة التعامل مع المرضى بروح إنسانية واعتبارهم كأفراد من أسرهم، مع تعزيز مهارات التواصل الفعال.

واختُتم الحفل بتلاوة القسم المهني من قبل خريجي كلية التمريض بجامعة القاهرة، بقيادة الدكتورة كوثر محمود، التي قامت بتلقينه للخريجين الجدد.