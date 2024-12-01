حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 2 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلًا



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 11 والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم: الصغرى 09 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 21 والعظمى 25

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.



كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

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