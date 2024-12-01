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رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2024 - أخبار كلمتك

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رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2024 - أخبار كلمتك

رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:50 مساءً - قراءة الغاز بتروتريد 2024.. يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2024، وعملت وزارة البترول على توفير الرابط لجميع المواطنين من أجل تسجيل القراءة الخاصة بالعداد، لتسهيل عملية التسجيل دون ذهاب المحصل إلى البيوت، كما تحرص الوزارة على توفير جميع الطرق من أجل التسهيل على العميل بالنسبة للتسجيل والسداد.

تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2024

حددت شركة البترول موعد التسجيل بداية من يوم 1 ديسمبر حتى 27 ديسمبر، حيث تم الفترة سبعة أيام أخرى.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 لشهر ديسمبر

الخطوة الأولي

عليك الدخول علي الموقع الرئيسي التابع للشركة البترولية من هنــــــــــــــــا.

الخطوة الثانية

ثم عليك الانتقال الي ايقونة الخدمات الالكترونية.

الخطوة الثالثة

قم بالضغط علي قراءة لغاز بتروتريد.

الخطوة الرابعة

بعد ذلك عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة منك مثل ( رقم العداد والمحافظة ).

الخطوة الخامسة

في النهاية عليك الضغط علي كلمة تسجيل ليتم تسجيل قراءة عدادك.

طرق سداد فواتير الغاز داخل مصر

قدمت شركة بتروتريد عدة طرق لدفع فواتير الغاز لتسهيل السداد على المواطنين وهي:

الموقع الإلكتروني للشركة

الدفع باستخدام بطاقة الائتمان.

المحافظ الإلكترونية

مثل محفظة فون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

منصات الدفع الإلكتروني

عبر موقع ماي فوري أو تطبيق جوميا.

نقاط التحصيل الإلكتروني POS

المنتشرة في المحلات التجارية والأكشاك.

مكاتب البريد المصرى

خلال ساعات العمل الرسمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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