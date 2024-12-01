«غاز مصر» تعلن عن افتتاح مصنع ايجيفكو لإنتاج مواسير البولي ايثيلين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:33 مساءً - أعلنت شركة غاز مصر عن افتتاح مصنع ايجيفكو لإنتاج مواسير البولي ايثيلين، والذي يعد نتاج شراكة بين مجموعة جورج فيشر السويسرية وشركة جرين كوست انتربرايز الاماراتية وشركة غاز مصر.

وذكرت الشركة في بيان لها بعثت به لادارة البورصة اليوم أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتحقيق التكامل في نشاط توزيع الغاز الطبيعي، وتحت شعار التطوير الدائم وجلب الخبرات والاستثمارات الأجنبية للتوسع في الصناعة والإنتاج.

وأضافت: أن انتاج المصنع المؤسس على مساحة 25 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، يستهدف قطاعي الغاز الطبيعي والمياه وتصل طاقته الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنويا لتكون بداية قوية لشركة غاز مصر في اقتحام مجال الاستثمار الصناعي فيما يخدم نشاط توزيع الغاز الطبيعي ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أظهرت ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 30.3% على أساس سنوي حيث حققت أرباحاً بلغت 180.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 138.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.