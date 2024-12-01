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«غاز مصر» تعلن عن افتتاح مصنع ايجيفكو لإنتاج مواسير البولي ايثيلين - أخبار كلمتك

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«غاز مصر» تعلن عن افتتاح مصنع ايجيفكو لإنتاج مواسير البولي ايثيلين - أخبار كلمتك

«غاز مصر» تعلن عن افتتاح مصنع ايجيفكو لإنتاج مواسير البولي ايثيلين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:33 مساءً - أعلنت شركة غاز مصر عن افتتاح مصنع ايجيفكو لإنتاج مواسير البولي ايثيلين، والذي يعد نتاج شراكة بين مجموعة جورج فيشر السويسرية وشركة جرين كوست انتربرايز الاماراتية وشركة غاز مصر.

وذكرت الشركة في بيان لها بعثت به لادارة البورصة اليوم أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتحقيق التكامل في نشاط توزيع الغاز الطبيعي، وتحت شعار التطوير الدائم وجلب الخبرات والاستثمارات الأجنبية للتوسع في الصناعة والإنتاج.

وأضافت: أن انتاج المصنع المؤسس على مساحة 25 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، يستهدف قطاعي الغاز الطبيعي والمياه وتصل طاقته الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنويا لتكون بداية قوية لشركة غاز مصر في اقتحام مجال الاستثمار الصناعي فيما يخدم نشاط توزيع الغاز الطبيعي ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أظهرت ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 30.3% على أساس سنوي حيث حققت أرباحاً بلغت 180.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 138.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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