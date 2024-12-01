وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11 - أخبار كلمتك

يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11 - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور - أخبار كلمتك

"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري – فرنسي لعرض مُقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري – فرنسي لعرض مُقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري – فرنسي لعرض مُقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. 

 

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري – فرنسي


وحضر الاجتماع كل من الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وخافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس". 


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ترحيبه باستقبال مسئولي مجموعة مطارات باريس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة في هذا المجال. 


وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليًّا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. 
 

وأضاف رئيس الوزراء: اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

وزير الطيران المدني يشيد بدور المُهم لمجموعة مطارات باريس


بدوره، أشار وزير الطيران المدني إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًّا مُهمًّا في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة في قطاع المطارات. 


وقال الطيار سامح الحفني: مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما في ضوء الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. 


وردًا على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسئولي وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أي شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات. 


بدوره، قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن تحالف حسن علام -دي بي إيه لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع. 


وقال  خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس"، إن مجموعة "دي بي إي" هي أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلي قطاع الطيران حول العالم. 


وأوضح أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم. 

89.jpg


وأضاف أن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارًا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينات. 


وتابع: نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

«المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية» تستضيف الدورة الرياضية الـ 52 للجامعات والمعاهد العليا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق