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موعد امتحانات الترم الأول 2025 في المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات الترم الأول 2025 في المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول 2025 في المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية وطلاب الجامعات، عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 في المدارس والجامعات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث والشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى نهاية الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، على أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمواد العلمية

على أن يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات

كما تبدأ امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات والمعاهد حتى نهاية الشهر، على حسب طبيعة كل مادة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

موعد إجازة نصف العام 2025 للطلاب

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمدارس، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتستمر إجازة نصف العام 2025 للطلاب حتى يوم الخمس الموافق 6 فبراير، لتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين في الجداول

وشددت وزارة التربية والتعليم على كافة المديريات التعليمية، على مراعاة أيام أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6، 7، 8، 9»من شهر يناير 2025، عند وضع جداول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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