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الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال بسوهاج - أخبار كلمتك

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الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال بسوهاج - أخبار كلمتك

الصحة: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال بسوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:12 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27، و28 نوفمبر الماضي.

تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تحت شعار «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تقديم مختلف الخدمات الحكومية في شتى المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء العمليات الجراحية من خلال فريق طبي متخصص، بهدف مساعدة الأطفال على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتخفيف الحمل على أسرهم، وتنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

إجمالي حالات زراعة القوقعة بالمستشفى إلى 406 حالات

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم إجراء العمليات بوحدة زراعة القوقعة في المستشفى والتي بدأ العمل بها عام 2019، ليبلغ إجمالي حالات زراعة القوقعة بالمستشفى إلى 406 حالات.

وأكد «مصطفى» أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الرعاية الصحية للأطفال، خاصة في مجال زراعة القوقعة، لتوفير فرص حياة أفضل لهم.

يذكر أن العمليات المشار إليها أجريت تحت إشراف الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الرحيم، مدير المستشفى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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