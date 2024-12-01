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الصحة: إجراء 20 جراحة زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي في سوهاج - أخبار كلمتك

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الصحة: إجراء 20 جراحة زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي في سوهاج - أخبار كلمتك

الصحة: إجراء 20 جراحة زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي في سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال في وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تقديم مختلف الخدمات الحكومية في شتى المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار- في بيان، اليوم الأحد- أنه تم إجراء العمليات الجراحية من خلال فريق طبي متخصص، بهدف مساعدة الأطفال على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتخفيف الحمل على أسرهم، وتنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

من جانبه.. قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور أحمد محمد مصطفى، إنه تم إجراء العمليات بوحدة زراعة القوقعة في المستشفى، والتي بدأ العمل بها عام 2019، ليبلغ إجمالي حالات زراعة القوقعة بالمستشفى إلى 406 حالات.

وأكد مصطفى، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الرعاية الصحية للأطفال، خاصة في مجال زراعة القوقعة، لتوفير فرص حياة أفضل لهم.

يذكر أن العمليات المشار إليها أجريت تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور أحمد محمد مصطفى، ومدير المستشفى الدكتور محمد عبد الرحيم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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