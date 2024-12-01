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الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية بمدينتي طيبة والفيوم الجديدة بالمزاد العلني - أخبار كلمتك

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الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية بمدينتي طيبة والفيوم الجديدة بالمزاد العلني - أخبار كلمتك

الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية بمدينتي طيبة والفيوم الجديدة بالمزاد العلني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح 8 محال تجارية، بمساحات تتراوح بين (14م٢: 33م٢)، بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأحد 15/12/2024.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، في بيان اليوم الأحد - عن طرح قطعة أرض بنشاط حديقة بالمباني المقامة عليها ضمن مساحة (39155.57م2) بما يعادل 9.5 فدان، بمنطقة 480 فدانا بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 7 سنوات بالمدينة، بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 15/12/2024.

وأضاف جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال وقطعة الأرض في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي السياق ذاته، عقد بمقر جهاز الفيوم الجديدة جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 6 محال تجارية بأنشطة متنوعة، و ٢صيدلية و ٤ وحدات إدارية مختلفة، لزيادة الخدمات والتنمية، وذلك بحضور المهندس خالد نايف، رئيس الجهاز، ومسئولي الجهاز ومجلس الدولة وقطاع الشئون التجارية والعقارية، وقطاع الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وقيادات شرطة التعمير بالجهاز.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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