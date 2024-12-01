رئيس مجلس النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:44 مساءً - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمكتبه رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قبل أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب، حيث قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لهم التهنئة بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها، صرحًا من صروح الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجليلة.

وأكد رئيس مجلس النواب إن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات شعبنا في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.