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"تعليم القاهرة" تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة خلال امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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"تعليم القاهرة" تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة خلال امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

"تعليم القاهرة" تشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة خلال امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:43 مساءً - انطلقت اليوم الأحد، امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل (الرابع، الخامس، السادس الأبتدائى)، (الأول والثانى الإعدادى)، (الأول والثانى الثانوى) بجميع مدارس القاهرة.

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالمراحل التعليمية بالقاهرة 

وجاء ذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وكيل المديرية تتابع سير العملية التعليمية بإدارة المقطم 

وتفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل المديرية، مدرستى بإدارة المقطم التعليمية وهم:

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اليوم، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

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تنطلق غدا، جداول امتحانات شهر نوفمبر بمدارس الجيزة لجميع المراحل (صور)


_ تحيا مصر 3
_ الشهيد خضر عبدالله الرسمية للغات

ورافقت عواطف مهنى، مدير عام إدارة المقطم التعليمية، وفى بداية الزيارة تابعت نسبة الحضور والغياب بالمدارس. 

 

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كما تابعت سير العملية التعليمية وامتحانات النقل بالمدارس وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات وشددت منع اصطحاب الهواتف المحمولة، وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس.

وفى نهاية الزيارة أكدت على تطبيق الانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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