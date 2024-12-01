جبالي لرؤساء الهيئات الإعلامية: نحن على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسئولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة لتهنئة رؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام المجلس، وجاء في نص الكلمة:

يسعدنى أن أتوجَّه إلى كل من: الأستاذ خالد محمود عبد العزيز محمود (رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، والأستاذ عبد الصادق محمود الشوربجي (رئيس الهيئة الوطنية للصحافة)، والأستاذ أحمد محمد محمود المسلماني (رئيس الهيئة الوطنية للإعلام) بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها، صرحًا من صروح الوطن، وأداة محورية لنقل الحقيقة، وتعزيز ثقافة الوعي والتنوير.

وتابع: إن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئيتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات شعبنا في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

وأردف: إننا على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسئولية، وعلى قدر تطلعات الشعب المصرى العظيم، مع خالص تمنياتي، بالتوفيق في عملكم، وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة.