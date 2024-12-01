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المتحدث العسكري: الجيش لن يسمح بأي تهديد لسيادة الدولة أو استقرارها - أخبار كلمتك

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المتحدث العسكري: الجيش لن يسمح بأي تهديد لسيادة الدولة أو استقرارها - أخبار كلمتك

المتحدث العسكري: الجيش لن يسمح بأي تهديد لسيادة الدولة أو استقرارها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - قال العقيد غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الجيش المصري على أتم الاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد المتحدث العسكري، خلال مائدة حوارية بجريدة أخبار اليوم، نشر عنها بيانا على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: أن القوات المسلحة تعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضمان تأمين البلاد والتصدي لأي تهديدات للأمن القومي.

وأضاف: أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بأي تهديد لسيادة الدولة أو استقرارها، مشيرًا إلى أن كل خطوة تخطوها تتم دراستها بعناية وبشكل علمي.

وتابع: أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت واحد، إلا أنها ستبقى في أمن وأمان بحفظ الله تعالى، والقوات المسلحة تُمثل جيشًا وطنيًا شريفًا يدافع عن أراضي بلاده بفداء وروح عالية، ولا يعتدي على أراضي الآخرين.

وأوضح: أن إنشاء القواعد العسكرية هو جزء من استراتيجية التطوير التي تبنتها القوات المسلحة، وطبقًا لرؤية حكيمة من القيادة السياسية لاستكمال مسيرة تطوير القوات المسلحة، لتكون قادرة على مواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة، وتعكس مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة الشاملة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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