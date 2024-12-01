قومي المرأة ينظم جلسات الصحة النفسية في محافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - ينظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فعاليات جلسات الصحة النفسية، التي تستهدف ٣٢٠ سيدة في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة وحي روضة السودان بمحافظة الجيزة، وتستمر على مدار ٤ أسابيع متتالية، في إطار حملة ال ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وذكر المجلس ـ في بيان أصدره اليوم ـ أن الجلسات تناقش العديد من القضايا من بينها كيفية تخطي النساء المعنفات للأزمات التي تواجهها، إلى جانب كيفية تخطيهن للضغوط النفسية التي مررن بها وتعلم استراتيجيات التنفيس الانفعالي والرعاية الذاتية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع شريك الحياة.

وأوضح أن هذه الفعاليات تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، حيث يستمر مكتب الشكاوى بتقديم الدعم النفسي بالإضافة إلى تقديم الخدمات القانونية المختلفة لنساء مصر في كافة المحافظات، من خلال آليات تلقي الشكاوى المختلفة عن طريق المقابلة الشخصية، أو الخط المختصر ١٥١١٥، أو عن طريق الواتساب.