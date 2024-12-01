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أعضاء الهيئات الإعلامية يحضرون فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الجدد - أخبار كلمتك

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أعضاء الهيئات الإعلامية يحضرون فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الجدد - أخبار كلمتك

أعضاء الهيئات الإعلامية يحضرون فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - حضر أعضاء الهيئات الإعلامية فعاليات أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، من شرفات مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأدى خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأدى أحمد المسلماني، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.

وأدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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