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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، من خلال كلية الدراسات المتخصصة، فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، والذي شهد على مدار أربعة أيام، العديد من الموضوعات الحيوية، والتي تلبي احتياجات الشباب وتساعد على تنميه مهاراتهم، وذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان.

وقدمت الدكتورة عائشة عبد الحفيظ- بحسب بيان، اليوم الأحد- ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال، ثم تلاها ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي قدمها الدكتور باسم فاروق، وفي اليوم الثالث من البرنامج قدمت داليا رشدى محاضرة عن مهارات المقابلة الشخصية وكيفية الاستعداد لها، واختتم الدكتور عماد مصطفى البرنامج بتقديم مهارات خدمة العملاء وفن التسويق.

وأعرب جميع المحاضرين من العاملين بالطيران المدني، عن سعادتهم بالمشاركة في المبادرة والتواصل الجيد مع الشباب الذين حرصوا على التسجيل بالمبادرة، كما أشادوا بشكل كبير بالموضوعات المقدمة، والتي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وشهد ختام فعاليات البرنامج حضور نخبة من قيادات الكلية، كان على رأسهم نشأت صلاح وكيل كلية الدراسات المتخصصة، حيث تم توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين من المحافظات المختلفة، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، والذي وجد استحسانا من الجميع، مشيدين بمحتوى وجودة ما تم تقديمه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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