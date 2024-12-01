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أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

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أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:47 صباحاً - دور البرد.. تزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، وانتشار دور البرد خلال الفترة الحالية بين المواطنين.

دور البرد المنتشر في البلاد

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن دور البرد المتنشر خلال الفترة الحالية، يستمرة لمدة 7 أيام لا أكثر.

دور البرد المنتشر في البلاد

تغيير الفصول وانتشار الفيروسات التنفسية

وأشار حسني، أن هناك اختلاف بين الطبيب والمواطن، ففي حالة عدم دخول المواطن للمستشفى، يعتبروا الأطباء أن هذه الأعراض خفية، وهو أمر طبيعي في الفترة الحالية، نظرًا لقدوم فصل الشتاء، وانتشار الفيروسات التنفسية، وقد تكون هذه الحالة، كورونا أو الإنفلونزا أو نزلة برد أو نزلة معدة أو الفيروس التنفسي المخلوي.

أعراض دور البرد

وتابع حسني أن دور البرد المنتشر، يصحابه بعض من الأعراض الهامة والشائعة بين المواطنين، والتي منها الكحة وتكسير في الجسن وارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالإرهاق العام، وهناك بعض الحالات تشعر بتعب في الجهاز الهضمي.

فيروس كورونا

وبشأن كوفيد19، أشار حسني أن فيروس كورونا ما زال موجود في البلاد لكن أقل مما كان عليه، وعلى المواطنين توخي الحذر خلال هذه الفترة، لأنها فترة تغيير بين الفصول، والتي يزيد بها معدل انتشار الفيروسات.

دور البرد المنتشر في البلاد
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ضرورة ارتداء الكمامة

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر لا يوجد بها نوع واحد من الفيروسات سائد، حيث يوجد زيادة في أعداد المصابين بالجهاز التنفسي العلوي، لكن لا يشكل خطورة لعدم معاناة هؤلاء الأشخاص من نفس الأكسجين أو الالتهاب الرئوي، منوهًا بضرورة ارتداء الكمامة وعدم النزول حال الإصابة، منعًا لانتشار الفيروسات بين المواطنين.

خطورة حقنة البرد

وحذر حسني، من «حقنة البرد» المشهورة، التي يلجأ لأخذها العديد من المواطنين للتخلص من دور البرد بشكل أسرع، مؤكدًا أنها تعد جريمة طبية، حيث قد تؤدي حقنة البرد للإصابة بالفشل الكلوي أو صدمة تحسسية قد تؤدي إلى الوفاة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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