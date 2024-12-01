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بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

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بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - أعلن الدكتور أسامة فخرى الجندى، وكيل وزارة الاوقاف، أنه تقرر إطلاق اسم الراحل الشيخ محمد رفعت، على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، وتنطلق المسابقة 7 ديسمبر القادم وحتى 10 ديسمبر، بمركز مصر الثقافى الاسلامى بالعاصمة الإدارية، بقيمة جوائز 11 مليون جنيه، معلنا تفاصيل جوائز المسابقة على النحو الآتى:

الفرع الأول من المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم 

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا. 
• الجائزة الأولى: مليون جنيه. 
• الجائزة الثانية: 600 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه.
بشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
 

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا. 
• الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه. 
• الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه.
• الجائزة الرابعة: 300 ألف جنيه.
• الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه. 
بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

فرع الثالث للناشئة حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)


الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
• الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه. 
• الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، ويشترط ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي من دورات المسابقة.
الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه. 


الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن على 25 عامًا.
الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.
الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.
الأسرة الثانية: ستمائة ألف جنيه. 

أحدث فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم 


الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة): فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية تحدثًا وكتابة في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها من خلال إجادة المتسابق لفهم معاني القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية التي يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة في ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، في ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط ألا يزيد السن على 35 عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن على 50 عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط.
الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة 750 ألف جنيه. 


علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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