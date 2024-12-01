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أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

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أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - تنوع نشاط الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر الماضي حيث تصدر نشاط الرئيس زيارة البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وجاء أبرز أنشطة الرئيس السيسي خلال تلك الفترة:

- الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

-  الرئيس السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

- الرئيس السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع برئيس الوزراء ووزير الاستثمار

- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول

- الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

- الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
- الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

- السيسي يتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

- الرئيس السيسي يلتقي  برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة

- الرئيس السيسي، يستقبل أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

- الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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