الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من خلال كلية الدراسات المتخصصة فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، والذي شهد على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الحيوية والتى تلبى احتياجات الشباب وتساعد على تنمية مهاراتهم.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان".



قدمت الدكتورة عائشة عبدالحفيظ ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال ثم تلاها ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعى قدمها الدكتور باسم فاروق، وفى اليوم الثالث من البرنامج قدمت داليا رشدى محاضرة عن مهارات المقابلة الشخصية وكيفية الاستعداد لها، واختتم الدكتور عماد مصطفى البرنامج بتقديم مهارات خدمة العملاء وفن التسويق.

مشاركة وزارة الطيران المدني في المبادرة

وأعرب جميع المحاضرين من العاملين بالطيران المدني عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة والتواصل الجيد مع الشباب الذين حرصوا على التسجيل بالمبادرة، كما أشادوا بشكل كبير بالموضوعات المقدمة والتى تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وشهدت ختام فعاليات البرنامج حضور نخبة من قيادات الكلية، كان على رأسهم نشأت صلاح وكيل كلية الدراسات المتخصصة، حيث تم توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين من المحافظات المختلفة، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، والذي وجد استحسان من الجميع مشيدين بمحتوى وجودة ما تم تقديمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.