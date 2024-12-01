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وزير الأوقاف: أرض الكنانة ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: أرض الكنانة ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: أرض الكنانة ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - تحدث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن تفاصيل النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تستعد الوزارة لعقدة في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري بمسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف: "دعوتنا إلى 2 مليار مسلم والـ 8 مليارات إنسان على وجه الأرض أنه من هنا على أرض الطيبة كم توالت الأجيال في ترتيل القرآن الكريم والنهوض بفنون تلاوته فضلًا عن العلوم النابعة منه وعن الاجتهاد به وإلى آخر الأدوار المتعاقبة به".

وزير الأوقاف: أرض الكنانة مصر ما زلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية في القرآن الكريم 

وأضاف وزير الأوقاف في المؤتمر التحضيري الذي تعقده الوزارة في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أرض الكنانة مصر مازلت تخرج الشموس الساطعة من المواهب العبقرية الفذة التي أصغى لها العالم فاندهش من حسن الوهبة وحسن الأداء حتى خرجت شموس تلك المدارس من أمثال كبار القراء، مثل القارئ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومحمود صديق المنشاوي".

وأوضح “الأزهري”: نريد من خلال المسابقة إعادة تحريك الهمم من أجل استخراج الهمم من المصريين وغيرهم لنهود صناعة أجيال جديدة، حيث نريد استخراج 100 قارئ كأمثال كبار القراء وسبيل ذلك هو اكتشاف المواهب وأفخم الأصوات العذبة".

إقامة المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مسجد بالعاصمة الإدارية 

وعن رمزية عقد المسابقة في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الأوقاف أن المسابقة العامة تعقد هذا العام في رحاب مسجد مصر الكبير ودار القرآن الكريم، حتى تحقق الدار رسالتها التي أنشئت من أجلها وهي إرسال رسائل النور للعالم أجمع.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المسابقة هذا العام.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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