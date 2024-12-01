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أمين عام النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد قبل أداء اليمين الدستورية - أخبار كلمتك

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أمين عام النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد قبل أداء اليمين الدستورية - أخبار كلمتك

أمين عام النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد قبل أداء اليمين الدستورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:13 صباحاً - استقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، وهم المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث قدم لهم التهنئة وذلك قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

جدير بالذكر، أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لروساء الهيئات الإعلامية الجدد (من شرفات مجلس النواب) أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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