تستمر 5 أيام.. الإسكندرية تستعد لاستقبال «نوة قاسم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - نوة قاسم.. تستعد الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة الأسبوع الماضي والتي يطلق عليها باقي نوة المكنسة.

نوة قاسم

وتعرف نوة قاسم، بأنها واحدة من أخطر النوات التي تشهدها الإسكندرية والمدن الساحلية الشمالية على مدار العام، وذلك بسبب شدة تأثيرها على حالة الطقس ودرجات الحرارة أثناء هبوبها، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

موعد نوة قاسم

وعن موعد نوة قاسم، من المقرر أن تضرب عروس البحر المتوسط، يوم الأربعاء القادم، الموافق 4 ديسمبر 2024، وتسمتر لمدة 5 أيام، جالبة معها حالة من الطقس المتقلب.

نوة قاسم 2024

وتحدث نوة قاسم عادة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام تقريبًا، وتسبب حالة من التقلبات الجوية في محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتتميز نوة قاسم بهبوب رياح شديدة، قد تصل سرعتها إلى 80 كم/ الساعة، مع سقوط هطول الأمطار الغزيرة التي تصل لحد السيول في بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويحدث أثناء فترة نوة قاسم، اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج عن المعتاد، لتصل إلى مستويات قياسية وخطيرة للغاية، وتتراوح ما بين 18و 20 مترا، مما تؤدي إلى تتوقف أعمال الصيد خلال فترة النوة لحماية الصيادين والسفن من المخاطر.

لماذا سميت نوة قاسم بهذا الاسم؟

ويتسأل الكثير عن سبب تسمية نوة قاسم بهذا الاسم، ويرجع إلى إنها سميت هكذا نسبة إلى ابن أحد الصيادين الذي لقي حتفه خلالها.

نوة قاسم بالإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال «نوة قاسم»، وأعلنت الجهات التنفيذية بالمحافظة «الأحياء، شركة الصرف الصحي، شركة المياه، شركة الكهرباء» رفع حالة الطوارئ القصوى ودرجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تصاحب نوة قاسم التي تعد من أشد النوات على الإسكندرية.

ومن المقرر رفع حالة الطوارئ بداية من مساء يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، وتستمر حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية لحين انتهاء فترة نوة قاسم أي بعد 5 أيام.

نوة قاسم في الإسكندرية 2024

ومن جانبه أصدر الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية تحذيرات للمواطنين في أثناء نوة قاسم، والتي جاءت كالآتي:

- عدم البقاء في أماكن مفتوحة خلال حدوث الرعد والبرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على مصارف الأمطار.

- تجنب ركن السيارات تحت الأشجار.

وجرى نشر أرقام الطوارئ لتلقي بلاغات المواطنين لغرفة عمليات الإسكندرية على الخط الساخن 114، والخطوط الأرضية، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136.