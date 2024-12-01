أماكن صرف المعاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - أماكن لصرف معاشات شهر ديسمبر 2024.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف المعاشات لشهر ديسمبر 2024، لما يقرب من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

في هذا السياق، أعلنت الهيئة الكثير أماكن لصرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وذلك لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل مريح وسريع،

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

مكاتب البريد المصري

يتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

تعتبر هذه الطريقة أكثر سرعة وراحة للمستفيدين الذين يفضلون التعامل الإلكتروني.

المحافظ الإلكترونية

عبر تطبيقات الهواتف الذكية مثل محفظة «فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش»، وغيرها من التطبيقات المالية الإلكترونية.

منافذ شركة فوري

يمكن للمستفيدين من أصحاب المعاشات الوصول إليها بسهولة من خلال مراكز البيع المعتمدة.

وتعمل هذه الخيارات على تقليل الازدحام وضمان صرف المعاشات بسهولة وسرعة لجميع المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2024

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

الضغط على أيقونة أصحاب المعاش.

اختيار خدمة التأمينات.

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

النقر على كلمة استعلام للحصول على تفاصيل الصرف.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش في 2024

يصل الحد الأدنى للمعاش نحو 1300 جنيه.

يصل الحد الأقصى للمعاش نحو 10080 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أجر الاشتراك التأميني المحدد للعام 2024 يتراوح بين:

يصل الحد الأدنى نحو 2000 جنيه.

يصل الحد الأقصى نحو 12600 جنيه.