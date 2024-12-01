جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024.. تزامنًا مع انطلاق الامتحانات اليوم، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية «الابتدائي والإعدادي والثانوي».

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثالث الابتدائي بالجيزة، من اليوم الأحد 1 ديسمبر في مادة اللغة العربية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة التربية الدينية.

جدول امتحانات نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثالث الابتدائي في القاهرة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية في الجيزة، من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالقاهرة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية في القاهرة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي بالجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الإعدادي في الجيزة، من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الإعدادي بالجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الإعدادي في الجيزة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي بالقاهرة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في القاهرة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في مادة اللغة العربية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي في الجيزة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي بالقاهرة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي في القاهرة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي أدبي بالجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية في الجيزة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي أدبي بالقاهرة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية في القاهرة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في مادة اللغة العربية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي علمي بالجيزة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في الجيزة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي عملي بالقاهرة

تبدأ امتحانات امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في القاهرة من اليوم الأحد 1 ديسمبر في مادة اللغة العربية، وتنتهي امتحانات شهر نوفمبر يوم الخميس 5 ديسمبر بعقد امتحان مادة الفيزياء.