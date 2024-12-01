«المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية» تستضيف الدورة الرياضية الـ 52 للجامعات والمعاهد العليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - نظمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، حفل افتتاح الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا «دورة الشهيد الرفاعي رقم 52 في رياضات كرة السرعة والدارتس، مندمجاً مع مبادرة 100 يوم رياضة» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز النشاط البدني والرياضي بين الطلاب وقد شهدت الفعالية مشاركة واسعة من طلاب أكثر من ثلاثين جامعة من الجامعات المصرية الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية مثل جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة الاسكندرية، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، جامعة الجلالة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية وغيرهم.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعدد من قيادات الجامعة وقيادات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث عبر الجميع عن دعمهم الكبير لتطوير النشاط الرياضي بين طلاب الجامعات.

في كلمته، أشاد رئيس الجامعة، بجهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة على تطوير كافة القطاعات في بلدنا الحبيب، وخاصة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً على أن بناء الإنسان هو الهدف الرئيسي للدولة. كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما تلقاه الأنشطة الجامعية من دعم ورعاية مستمرين، كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

كما أعرب الدكتور عبد السلام عن سعادته البالغة لإستضافة الجامعة لهذه الفاعلية إنطلاقاً من إيمانها بأن الرياضة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم الجامعي فهي ليست مجرد تحسين للياقة البدنية بل تسهم في تنمية المهارات الحياتية اليومية، حيث تولي الجامعة اهتماماً بالغاً بكل الأنشطة الطلابية وذلك لأن الجامعة ليست مجرد مكان للدراسة بل ساحة لبناء شخصية الطالب وتوجيه طاقاته نحو ما يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى بيومي، عن سعادته بنجاح البطولة، مشيداً بالتنظيم المتميز الذي قدمته الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، ومشيراً إلى مدى إتقان إدارة هذا الحدث الرياضي، الذي يعكس القدرة العالية على التنسيق بين مختلف الجهات، والذي ساهم بدوره في نجاح افتتاح الدورة بكل المقاييس. كما أن هذا التنظيم الرائع يعزز من مكانة الجامعة كبيئة رياضية وتعليمية رائدة، ويسهم في تطوير المهارات الشخصية والجماعية لطلابنا. مؤكداً علي أن الرياضة تمثل مرآة للشعوب فالرياضة في مصر تعكس الأصالة والحضارة والطموح وتاريخ مصر العريق الممتد، لذلك تولي مؤسسات الدولة الاهتمام البالغ بها وذلك لخلق جيلاً قادراً على تعزيز الهوية الوطنية والتمثيل المشرف في مختلف المحافل العالمية

جدير بالذكر أن، الحدث قد شهد مجموعة من الألعاب الترويحية المتنوعة التي أضافت أجواء من المرح والتفاعل بين الحضور، مما أسهم في تعزيز روح التعاون والتنافس الشريف بين الطلاب.

وفي ختام المسابقات، تم تكريم الفائزين في المنافسات بتوزيع الميداليات تقديرًا لجهودهم ومهاراتهم الرياضية.

هذا وقد لاقى الحدث إشادة واسعة من جميع الحضور، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب ودعمهم في تنمية مهاراتهم البدنية والذهنية.