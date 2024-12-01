اتحاد الأطباء العرب: لدينا 6 مراكز تعمل على تنمية مهارات ذوي الهمم على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - أكد الدكتور علي أبو سيف الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، ويعمل على دعمهم بمختلف الوسائل.

وأوضح أبو سيف، في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، أن اتحاد الأطباء العرب يسعى بشكل مستمر لتحسين حياة هذه الفئة من خلال العديد من البرامج والمبادرات.

وأشار إلى أن الاتحاد يمتلك أكثر من 6 مراكز منتشرة على مستوى الجمهورية، تعمل على تنمية المهارات وتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم هذه المراكز بتنفيذ المهام الموكلة إليها من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين جودة حياة هذه الفئة.

وانطلقت أمس فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي السنوي لمراكز معاك، التابع لاتحاد الأطباء العرب، بالتعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوى الاحتياجات الخاصة المتعددة، والذي ناقش التوجهات الحديثة في التربية الخاصة واستعرض أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

ويعد هذا المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين في مجالات التربية الخاصة والطب، بهدف تحسين حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم أفضل سبل الدعم لهم.