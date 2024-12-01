وزيرة التنمية المحلية: ندعم القيادات الشابة ونستفيد من أفكارهم في تطوير العمل بالمحليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الإنسان المصري وتنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، إن الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ستستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وستبدأ اليوم الأحد، خلال الأسبوع التدريبي الـ 18 من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024 -2025، ويستفيد منها 66 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وأشارت إلى أن هذه الدورة من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع مختلف المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وأوضحت أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات، يصقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم، بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، مؤكدة أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وفي السياق، أوضحت الوزيرة أن الأسبوع الـ18 يتضمن - أيضاً - تنظيم دورتين تدريبتين وهما: دورة ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر" بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك للنهوض بالمديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها، بالإضافة إلى دورة التعاقدات والشراء الحكومي وإدارة المخازن لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية، بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، لافتًة إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات 80 متدربًا من جميع المحافظات.