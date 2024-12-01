وزير الري: ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، مضيفا أن ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير من وزارة الري، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت مظلة أولويات الوزارة التي تتمثل في التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية طبقا للقانون.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع تطوير الري المهندس محمد إبراهيم بشأن بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة طبقا لتوجيهات وزيري الري والزراعة، بشأن زراعة 20 ألف فدان بقصب السكر بمحافظتي الأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث.

واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والاتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ، بحيث تتولى وزارة الري الإشراف على زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر، وتتولى وزارة الزراعة زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا.

وقال سويلم إن التحول للري الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعي ومدى رغبة المزارعين في تنفيذ هذا التحول، وتأثير استخدام نظم الري الحديث في الأراضي القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة، وعلى كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأيضا الاتزان الملحي بشمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة.