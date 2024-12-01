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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًّا، اليوم - أخبار كلمتك

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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًّا، اليوم - أخبار كلمتك

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًّا، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - تستطلع دار الإفتاء المصرية  هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًّا، بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى الموافق اليوم الأحد 1 ديسمبر لعام 2024 ميلاديًّا

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد صلاة المغرب.

ووفقًا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1446هـ الموافق 2024/12/1م (يوم الرؤية).

ظروف رؤية هلال شهر جمادى الآخرة 

ويغرب القمر فى مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى القاهرة فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 6 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 1-7 دقائق، ويلاحظ أن القمر يغرب مع غروب شمس ذلك اليوم فى كل من حلايب وتوشكا. أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 15 دقيقة).

موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًَا

وبذلك يكون يوم الإثنين 2024/12/2م هو المتمم لشهر  جمادى الأولى 1446هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1446هـ فلكيًّا يوم الثلاثاء 2024/12/3م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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