إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١ و٢ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت افتتحت وزارة الصحة والسكان، 11 وحدة للعلاج الطبيعي في الوحدات الصحية والمستشفيات بـ 7 محافظات، خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024، بينها 3 وحدات مخصصة للأطفال، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير خدمات علاجية متميزة للمرضى في كافة أنحاء الجمهورية.

تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، مع التركيز على توفير خدمات علاج طبيعي متكاملة، خاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمة الطبية.

وقال «عبد الغفار» إنه تم افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي للأطفال بمحافظة البحر الأحمر، الأولى بقسم العلاج الطبيعي في المركز الحضري، والثانية بمستشفى حميات الغردقة، كما تم دعم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام بجهاز ليزر علاجي.

وأضاف أنه تم افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الصدر، وقسم للعلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل بمحافظة بني سويف، كما تم استحداث أجهزة علاج طبيعي جديدة في عدة وحدات، تضمنت جهاز موجات فوق صوتية وجهاز مساج بوحدة بني سليمان، وجهاز موجات فوق صوتية بوحدة الإسكان، وجهاز هيلث ترونيك وجهاز موجات فوق صوتية بوحدة جزيرة المساعدة.

وأشار «عبد الغفار» إلى افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بمركز طب أسرة هربيط في أبو كبير، وبمحافظة الشرقية، بينما شهدت محافظة الدقهلية، تجهيز وافتتاح وحدة طب أسرة طناح التابعة لإدارة المنصورة، ووحدة طب أسرة أحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لمركز بلقاس، بينما شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدتي شنو والمنشأة الكبرى، وتطوير وتوسيع قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع أنه تم افتتاح وحدة للعلاج الطبيعي بوحدة أبو بسيسة بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية، وتزويدها بأجهزة التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى مستلزمات تأهيل أطفال الشلل الدماغي، كما تم افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة أحمد عرابي بمنطقة العامرية، وتزويدها بأجهزة التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى مستلزمات تأهيل أطفال الشلل الدماغي.

ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى عقد 24 دورة تدريبية للفريق الطبي بمحافظات القليوبية، وأسيوط، وبني سويف، وقنا، والمنوفية، ضمن خطة التدريب حول دور العلاج الطبيعي في تأهيل الأطفال وعلاج مختلف الأمراض.

وتابع «وجيه» أنه تم تنفيذ يوم علمي للعاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وذلك للتوعية عن الام العمود الفقري والعضلات وتفادي الأوضاع والعادات الغذائية الخاطئة لتفادي آلام العمود الفقري والعضلات الناتجة عن الأعمال المكتبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.