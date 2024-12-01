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بعد أنباء عن مقتل الإرهابي أبو محمد الجولاني.. مصطفى بكري: سيكون له تأثيره على مسار الحرب الحالية - أخبار كلمتك

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بعد أنباء عن مقتل الإرهابي أبو محمد الجولاني.. مصطفى بكري: سيكون له تأثيره على مسار الحرب الحالية - أخبار كلمتك

بعد أنباء عن مقتل الإرهابي أبو محمد الجولاني.. مصطفى بكري: سيكون له تأثيره على مسار الحرب الحالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - قال الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع، إن هناك معلومات غير موثقة تشير إلى مقتل الإرهابي أبو محمد الجولاني، قائد تنظيم هيئة تحرير الشام المتطرف، وذلك خلال غارة روسية علي مقر قيادة العمليات في إدلب.

وأضاف، بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، أنه تم فرض طوق علي مقر الغرفة ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها، مشيرا إلى أنه إذا صح هذا الخبر الذي تحدثت عنه وسائل إعلام روسية، فسوف يكون لذلك تأثيره على مسار الحرب الحالية، والعدوان الذي تقوم به هذه الجماعة المدعومة من قوى إقليمية ودولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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