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محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة استكمال طلبات التصالح - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة استكمال طلبات التصالح - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة استكمال طلبات التصالح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:34 صباحاً - أطلقت محافظة الجيزة حملة مكثفة لحث المواطنين على سرعة استكمال طلبات التصالح على المخالفات البنائية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة التنمية المحلية.

أهمية تقنين الأوضاع 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تساهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية، كما شدد على أن أي مواطن يواجه أي صعوبات في تقديم طلب التصالح يمكنه التوجه إلى المركز التكنولوجي بالمدينة أو الحي التابع له لحل المشكلة فورًا.

وشملت الحملة لصق بنرات في الأماكن العامة بالمدن والأحياء، بهدف إيصال الرسالة إلى أكبر شريحة من المواطنين وتوعيتهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في الوقت المحدد.

مصير المخالفات التى لا يتم التصالح عليها

وأكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن الهدف من مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو تقنين الأوضاع المخالفة، بما يصب فى مصلحة المواطن، موضحًا أن الدولة ليس من أهدافها الإزالات.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لكلمتك: إن المواطن الذى لم يتقدم للتصالح على مخالفة البناء لن يستطيع تقنين أوضاعه، وتوصيل المرافق للوحدة السكنية بشكل قانونى.

وأشار إلى أن هناك مخالفات يصعب التعامل معها، وهى التى تم فتح باب التصالح معها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، شريطة أن تكون خارج الحالات المستثناة من التصالح كالبناء على أرض أملاك دولة أو غير مطابق للسلامة الإنشائية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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