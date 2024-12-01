برلنتي عبد الحميد، فاتنة السينما التي أحرقتها نار السياسة وهذه قصتها مع المشير وأزواجها الأربعة - أخبار كلمتك

برلنتي عبد الحميد، فاتنة السينما التي أحرقتها نار السياسة وهذه قصتها مع المشير وأزواجها الأربعة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل هجوم صاروخي من اليمن استهدف وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل هجوم صاروخي من اليمن استهدف وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - تحذير عاجل ودرجات حرارة صادمة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - تحذير عاجل ودرجات حرارة صادمة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 1-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - قبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - قبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة استكمال طلبات التصالح - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة استكمال طلبات التصالح - أخبار كلمتك

العميد طارق صالح: لهذا السبب نتذكر الثاني من #ديسمبر ونحتفل بالسابع منه - أخبار كلمتك

العميد طارق صالح: لهذا السبب نتذكر الثاني من #ديسمبر ونحتفل بالسابع منه - أخبار كلمتك

إنهيار مرعب للريال اليمني صباح الأحد بمدينة عدن - أخبار كلمتك

إنهيار مرعب للريال اليمني صباح الأحد بمدينة عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:23 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:23 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأهلي في مواجهة البنك لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي في مواجهة البنك لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تحول جذري في شوارع الحوامدية، أعمال رصف وتطوير بمنطقة العزبة الشرقية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحول جذري في شوارع الحوامدية، أعمال رصف وتطوير بمنطقة العزبة الشرقية (صور) - أخبار كلمتك

تحول جذري في شوارع الحوامدية، أعمال رصف وتطوير بمنطقة العزبة الشرقية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:49 صباحاً -  شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة اليوم انطلاق أعمال تطوير واسعة النطاق تشمل رصف الشوارع بـ"بلاط الإنترلوك" وتدعيمها، وذلك في إطار سعي المحافظة على تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور للمواطنين.

وقد بدأت أعمال الرصف في منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، ومن المتوقع أن تشمل هذه الأعمال العديد من الشوارع الأخرى في المدينة خلال الفترة المقبلة.

a641e8b55c.jpg
72e812baab.jpg
53823f33c4.jpg

أهداف مشروع الرصف

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تحسين مظهر المدينة من خلال رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك الذي يعطي مظهرًا حضاريًا جذابًا، وتسهيل حركة المرور حيث يساهم الرصف الجديد في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية، وزيادة عمر الرصف حيث يتميز بلاط الإنترلوك بمتانته وطول عمره مقارنة بالأسفلت التقليدي، بالاضافة الى توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين من خلال توفير سطح طريق أكثر استقرارًا وأقل انزلاقًا.
 

93583c7627.jpg
8f71151cce.jpg
268604e9ff.jpg

تأثير المشروع على حياة المواطنين

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة حياة المواطنين في مدينة الحوامدية، حيث سيوفر لهم بيئة أكثر نظافة وأمانًا وراحة، كما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق