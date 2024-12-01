تحول جذري في شوارع الحوامدية، أعمال رصف وتطوير بمنطقة العزبة الشرقية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:49 صباحاً - شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة اليوم انطلاق أعمال تطوير واسعة النطاق تشمل رصف الشوارع بـ"بلاط الإنترلوك" وتدعيمها، وذلك في إطار سعي المحافظة على تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور للمواطنين.

وقد بدأت أعمال الرصف في منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، ومن المتوقع أن تشمل هذه الأعمال العديد من الشوارع الأخرى في المدينة خلال الفترة المقبلة.

أهداف مشروع الرصف

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تحسين مظهر المدينة من خلال رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك الذي يعطي مظهرًا حضاريًا جذابًا، وتسهيل حركة المرور حيث يساهم الرصف الجديد في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية، وزيادة عمر الرصف حيث يتميز بلاط الإنترلوك بمتانته وطول عمره مقارنة بالأسفلت التقليدي، بالاضافة الى توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين من خلال توفير سطح طريق أكثر استقرارًا وأقل انزلاقًا.



تأثير المشروع على حياة المواطنين

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة حياة المواطنين في مدينة الحوامدية، حيث سيوفر لهم بيئة أكثر نظافة وأمانًا وراحة، كما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

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