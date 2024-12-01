اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:41 صباحاً - تستكمل اليوم الاحد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان.

كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أن مشاجرة حدثت بين المتهم "ناصر. م" صاحب محل عصير، والمجني عليه "حمص" نجل مالك مقهى أسوان بمصر الجديدة، وآخرين نتج عنها وفاة المجني عليه بطعنات سلاح أبيض.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استأجر المحل منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومنذ عامين حدثت خلافات بينه وبين المجني عليه لتدخله وفض تشاجره مع آخر، وزاد الأمر حدة عندما اشترى شقة بالعقار الموجود به المحل وطلب المجني عليه طرده وإخلائه المحل لكنه رفض لأنه مستأجر المحل من مالك العقار.

وأضافت أنه في اليوم التالي حضر ومعه عمال قهوة أسوان وكسروا الكراسي أمام المحل وأرادوا الاعتداء عليه فدافع عن نفسه بسلاح أبيض يستخدمه في تقطيع القصب والفواكه.

كما كشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مرتدي ملابسه مصاب بعدد من الطعنات النافذة في القلب تسببت في وفاته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حادثة تعدٍ بالضرب بسلاح أبيض أدت إلى مقتل شخص في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبفحص الفيديو تبين أنه في 30 أكتوبر الماضي، وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين مالك محل عصائر طرف أول وشريك بمقهى مجاور المجني عليه، بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يضم المحل.

وأضافت تحريات الداخلية أن المجني عليه زعم امتلاكه حصة بالعقار ورغبته في طرد الطرف الأول بعد شرائه الشقة الواقعة فوق المحل، وتطور الخلاف حتى أقدم مالك المحل على التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أدت إلى وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني في موقع الحادث.