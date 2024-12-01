«من قبلي لـ بحري».. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«من قبلي لـ بحري».. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

أنا مهما كبرت صغير، عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله بدبي بفيلم تسجيلي بأغانيه أيام الشباب (صور) - أخبار كلمتك

عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

عمالقة القراء، الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد - أخبار كلمتك

التهدئة في المنطقة واستقرار أسعار النفط تدعم البورصات الخليجية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

التهدئة في المنطقة واستقرار أسعار النفط تدعم البورصات الخليجية خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان - أخبار كلمتك

ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ليفربول ضد مانشستر سيتي، كل ما تحتاج معرفته عن قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

تقلبات مقلقة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد وتكشف موعد عودة الأمطار - أخبار كلمتك

تقلبات مقلقة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد وتكشف موعد عودة الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:08 صباحاً - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر ديسمبر بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ديسمبر 2024.

الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية

وأكد “بيت الزكاة والصدقات” في بيان، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر ديسمبر 2024م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.


وأوضح “بيت الزكاة والصدقات” أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

حملة “دفء وطمأنينة” لشتاء 2025

والأسبوع الماضي أطلق «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء،  حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء 2025م، التي تستهدف توزيع بطاطين وملابس شتوية وجواكت وأحذية لكل الأعمار، وكذلك المواد الغذائية على المستحقين في القرى والنجوع والمناطق النائية في جميع المحافظات؛ لحمايتهم من البرد القارس والأمراض المزمنة، وتوفير ما يحتاجونه في فصل الشتاء.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان الثلاثاء الماضي، أن حملة «دفء وطمأنينة» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، فضلًا عن المواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ لطمأنتهم ومساندتهم وإدخال السرور على قلوبهم.

وأكد  بيت الزكاة والصدقات  حرصه الشديد على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وتقديم الدعم للأسر المستحقة في جميع المحافظات، عن طريق عدد من البرامج التنموية التي تستهدف تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، وتوفير مساعدات متنوعة لغير القادرين من الأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى؛ إيمانًا بقول الله عز وجل  {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق