تقلبات مقلقة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد وتكشف موعد عودة الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:08 صباحاً - طقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 1 - 12 - 2024، محذرة من برودة الجو ليلا وشبورة كثيفة صباحا على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، طقس اليوم بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما حذرت من تكون الشبورة المائية صباحا والتي قد تكون كثيفة على مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.5 متر) واتجاه الرياح جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج (1.5 متر: 2.5 متر) واتجاه الرياح شمالية غربية.

طقس غدا الإثنين حتى الأربعاء

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى عودة الأمطار غدا الإثنين حتى الأربعاء المقبل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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