"معلومات الوزراء" يرصد حجم المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمت إزالتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:45 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (357 منطقة عشوائية غير آمنة تمت إزالتها مع توفير سكن بديل لسكانها).

إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة

357 منطقة عشوائية غير آمنة تمت إزالتها مع توفير سكن بديل لأهالي تلك المناطق، وذلك من خلال تدشين نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التشطيب والتأثيث.

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