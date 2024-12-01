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"معلومات الوزراء" يرصد حجم المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمت إزالتها - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد حجم المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمت إزالتها - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد حجم المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمت إزالتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:45 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (357 منطقة عشوائية غير آمنة تمت إزالتها مع توفير سكن بديل لسكانها).

إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة

357 منطقة عشوائية غير آمنة تمت إزالتها مع توفير سكن بديل لأهالي تلك المناطق، وذلك من خلال تدشين نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التشطيب والتأثيث.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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