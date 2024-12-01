مواعيد وأسعار قطارات التانجو على خطوط الوجه البحري والقبلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:53 صباحاً - نشرت السكك الحديد تقريرا عن مواعيد تشغيل بعض الخطوط والقطارات، وذلك لخدمة ركاب القطارات على كافة الخطوط والتيسير عليهم.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة/ إسكندرية:

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية/ للقاهرة:

يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 275 والدرجة الثانية 175 جنيها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة/ أسوان:

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

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