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وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكشف عن حجم الإنفاق على المنظومة الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:58 صباحاً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، عن حجم الإنفاق الكبير الذي تم على المنظومة الصحية في مصر خلال العقد الماضي. وأوضح أن إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى 2024 قد بلغ تريليون جنيه مصري. هذا الرقم يعكس التزام الدولة الكبير بتطوير وتحسين النظام الصحي، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المناطق، وخاصة في الصعيد.حيث تم تنفيذ أكثر من 400 مشروع ومستشفى في تلك المنطقة الحيوية. كما تم تنفيذ 388 مشروعًا في إقليم القاهرة الكبرى، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي في هذه المناطق الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية. وأكد أن هذه المشروعات تشمل مختلف المجالات الصحية وليس فقط المستشفيات، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية بشكل شامل.

كما تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن المبالغ المخصصة لبناء المستشفيات، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على 1219 مشروعًا مستشفى حوالي 180 مليار جنيه. هذا الإنفاق يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع شبكة المستشفيات وتحديثها لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. هذه المشاريع تساهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير أن مشروعات وزارة الصحة لا تقتصر فقط على بناء المستشفيات، بل تشمل أيضًا مبادرات صحية أخرى تهدف إلى تحسين الصحة العامة وعلاج المرضى على نفقة الدولة. هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يتم تطويرها بشكل متوازي، من بينها تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية، وتوسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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