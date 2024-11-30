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وزير الصحة: 51 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي لعلاج المواطنين سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

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وزير الصحة: 51 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي لعلاج المواطنين سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير الصحة: 51 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي لعلاج المواطنين سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الحالية التي تغطي 69 مليون مواطن تنفق 51 مليار جنيه سنويا.

حجم الإنفاق على العلاج بالتأمين الصحي 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": الهيئة القومية لـ التأمين الصحي تنفق 12 مليار جنيه سنويا على علاج الأورام وأدوية التصلب العصبي والقلب والأمراض المزمنة.

وأضاف وزير الصحة: نقوم بأكثر من المستطاع لتحقيق للمريض المصري على الأقل الحد الأدنى من العلاج.

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منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن هناك 5 محافظات جديدة وهي: دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل العام المقبل، بتكلفة تصل لـ 115 مليار جنيه.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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