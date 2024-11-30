8 شروط للتعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:07 مساءً - مع قرب بداية العام الجديد 2025 , ينتظر العديد من الشباب الخريجين فرص عمل جديدة داخل القطاع الحكومي ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن وظائف في عدد من الجهات الحكومية.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية تجرى مسابقات التعيينات الحكومية في شهري يناير ويوليو من كل عام.

شروط التعيين في الحكومة

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:



1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

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